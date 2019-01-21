У Рівному парубок закликав нівечити поліцейські авто [ Редактировать ]
Перевірив на міцність поліцейський "Пріус". У Рівному парубок пробігся по даху автівки патрульних. Зробив це навмисно. Усе зафільмував та виклав у соцмережі.
Навіщо утнув таке, та як на це відреагували у поліції - розкаже Сніжана Сидорук.
"Сейчас на полицейскую машину выпрыгну!"
Хлопець вискакує на багажник патрульної автівки, біжить дахом, зістрибує на капот та опиняється з іншого боку "Пріуса". Після такого трюку молодик тікає. І більше того - закликає інших повторити подвиг та оголошує "челендж":
"Всем привет! С Вами я - Дмитрий Ільчук. Сейчас мы запускаем челендж - пробежаться по полицейской машине".
Це сталося у самісінькому центрі Рівного. Патрульні припаркували машину на вулиці Міцкевича. Кажуть - того дня прибули на виклик. Підозрюють, що телефонував їм той самий екстремал, бо дзвінок виявився хибним.
"Надійшло повідомлення, що невідомі особи перебувають на даху кінотеатру "Україна" і вчиняють, можливо, протиправні дії, або, можливо, можуть вчинити суїцид. Відповідно екіпажем, в стані крайньої необхідності, було залишено транспортний засіб", - повідомив Андрій Крутень, заступник начальника УПП у Рівненській області.
Патрульні зізнаються - про те, що по службовому автомобілю бігали, - дізналися з інтернету. І показують наслідки зухвалої витівки. У "Пріусі" - прогнувся дах:
"Бачте, є вигин".
Це хуліганство, - уже заявили в поліції і відкрили кримінальне провадження. Запевняють - каратимуть жорстко.
"У його діях чітко ми вбачаємо заклик до порушення порядку, тому неприпустимі такі дії. Він понесе відповідальність відповідно до статті 296 ККУ. Нею передбачено штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Або обмеження волі на строк до 5 років", - наголосив Антон Крук, речник ГУ НП у Рівненській області.
А ось і сам "герой" відеоролику - хлопцеві 20 років. Він із райцентру Гоща, що на Рівненщині. Ніде не працює і не навчається. Називає себе "блогером". Зізнається, "треш" із патрульною машиною скопіював. У своєму вчинку не розкаюється. Щоправда, запевняє - повторювати трюк не буде. І нікому, після спілкування з копами - теж не радить.
"Просто хотілось зібрати багато переглядів і хайпонуть, мабуть, на YouTube. Ну, це поганий дуже вчинок був. Я це усвідомлював і тоді ще усвідомлював це", - говорить Дмитро Ільчук, блогер.
Це не перше епатажне відео хлопця. Торік з друзями Дмитро зумисне стрибнув на залізничну колію перед електричкою. Схоже, після нинішнього "челенджу! його покарають і за попередні "подвиги".
по теме
Теракти у Північній Ірландії: чи готується Британія до протистояння?
Нова атака доморощених терористів Північної Ірландії - члени забороненої організації "Нова ІРА" підірвали автомобіль із вибухівкою
В Одесі у ресторані підірвали вибухівку
За даними поліції, спрацював радіокерований пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті
Девочка сбежала от убийцы ее родителей: жуткие подробости похищения
Мужчина убил семейную пару, а их дочь похитил, однако спустя три месяца девочке удалось сбежать от маньяка
Воспитательница воровала у детей украшения во время "тихого часа"
Мамы детей начали замечать, что в х малышей начали пропадать крестики и серьги
У Польщі телефоном погрожували президенту Дуді
Житель Варшави зателефонував до центру сімейної допомоги і заявив: "Сьогодні помер Адамович, а завтра може померти Дуда"