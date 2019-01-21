Перевірив на міцність поліцейський "Пріус". У Рівному парубок пробігся по даху автівки патрульних. Зробив це навмисно. Усе зафільмував та виклав у соцмережі.

Навіщо утнув таке, та як на це відреагували у поліції - розкаже Сніжана Сидорук.

"Сейчас на полицейскую машину выпрыгну!"

Хлопець вискакує на багажник патрульної автівки, біжить дахом, зістрибує на капот та опиняється з іншого боку "Пріуса". Після такого трюку молодик тікає. І більше того - закликає інших повторити подвиг та оголошує "челендж":

"Всем привет! С Вами я - Дмитрий Ільчук. Сейчас мы запускаем челендж - пробежаться по полицейской машине".

Це сталося у самісінькому центрі Рівного. Патрульні припаркували машину на вулиці Міцкевича. Кажуть - того дня прибули на виклик. Підозрюють, що телефонував їм той самий екстремал, бо дзвінок виявився хибним.

"Надійшло повідомлення, що невідомі особи перебувають на даху кінотеатру "Україна" і вчиняють, можливо, протиправні дії, або, можливо, можуть вчинити суїцид. Відповідно екіпажем, в стані крайньої необхідності, було залишено транспортний засіб", - повідомив Андрій Крутень, заступник начальника УПП у Рівненській області.

Патрульні зізнаються - про те, що по службовому автомобілю бігали, - дізналися з інтернету. І показують наслідки зухвалої витівки. У "Пріусі" - прогнувся дах:

"Бачте, є вигин".

Це хуліганство, - уже заявили в поліції і відкрили кримінальне провадження. Запевняють - каратимуть жорстко.

"У його діях чітко ми вбачаємо заклик до порушення порядку, тому неприпустимі такі дії. Він понесе відповідальність відповідно до статті 296 ККУ. Нею передбачено штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Або обмеження волі на строк до 5 років", - наголосив Антон Крук, речник ГУ НП у Рівненській області.

А ось і сам "герой" відеоролику - хлопцеві 20 років. Він із райцентру Гоща, що на Рівненщині. Ніде не працює і не навчається. Називає себе "блогером". Зізнається, "треш" із патрульною машиною скопіював. У своєму вчинку не розкаюється. Щоправда, запевняє - повторювати трюк не буде. І нікому, після спілкування з копами - теж не радить.

"Просто хотілось зібрати багато переглядів і хайпонуть, мабуть, на YouTube. Ну, це поганий дуже вчинок був. Я це усвідомлював і тоді ще усвідомлював це", - говорить Дмитро Ільчук, блогер.

Це не перше епатажне відео хлопця. Торік з друзями Дмитро зумисне стрибнув на залізничну колію перед електричкою. Схоже, після нинішнього "челенджу! його покарають і за попередні "подвиги".