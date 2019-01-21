У селі Шевченкове Одеської області кількість хворих на кір зросла до 48 чоловік.

До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів - у них недуга спровокувала пневмонію. Інші діти лікуються вдома під наглядом медиків.

Їхні батьки - члени релігійної громади - категорично відмовляються відправляти дітей у лікарню, а раніше - не робили малюкам щеплення. Від сьогодні у селі на три тижні закрили школи та дитсадки.