Чи можна провести забіг у винному погребі? Чим небезпечна індійська корида? Та скільки операцій треба, щоб перетворити людину на ляльку Кена? Про це та інше - в нашому огляді.

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Перехоплення ізраїльтянами сирійської ракети випадково потрапило на камеру лижника. Двоє друзів спускалися схилом гори Хермон - однієї з вершин Голанських висот, які контролює Ізраїль. Один вирішив зняти на відео вдалий спуск своєї супутниці, однак на камеру, окрім неї потрапила ракета. У прес-службі ізраїльської армії ситуацію одразу прокоментували - ракету, що запустили сирійці, перехопили. Гору Хермон закрили для спуску до завтрашнього ранку.

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Китай вивів на орбіту чотири супутники власної розробки - два апарати для спектральних досліджень, один для астрономічних спостережень і один для потреб дистанційного зондування. Запуск відбувся з космодрому Цзюцюань і став другим для Китаю з початку 2019 року.

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На кориді в Індії загинули дві людини. Один із чоловіків помер на місці, інший - у лікарні. Трагедія сталася під час фестивалю Джаллікатту в місті Пудуккоттай. Головне завдання індійської кориди - на бігу схопити розлюченого бика за роги та протриматися за них якомога довше. Це вже не перший смертельний випадок в історії фестивалю. За 20 років тут загинули близько двох сотень людей.

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Ціна дитячої мрії. 35-річний бразилієць Родріго Алвес зробив 69 операцій, аби стати схожим на ляльку Кена. Хірургічних втручань планувалося менше, однак після чергової підтяжки нитки, що вживили в його обличчя, викликали фіброз. Чоловік звернувся до хірургів в Ірані й переніс операцію, що тривала п'ять годин. Відеозаписи головних етапів своєї трансформації Алвес виклав у соціальні мережі.

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Сьогодні вся Європа, а також жителі Африки й Америки мали змогу спостерігати космічний феномен: "кривавий вовчий супермісяць". Це місячне затемнення, під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордну відстань. Як наслідок - промені Сонця потрапляють на його поверхню через призму земної атмосфери, і він набуває червоно-бурого забарвлення.

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Сотні бігунів змагалися в перегонах на 10-кілометровій дистанції у найбільшому в світі винному погребі в Молдові. У змаганні взяли участь туристи з Європи, США та Канади. Під час подолання дистанції їх підтримували піснями й танцями артисти в народних костюмах. Після перетину фінішної лінії бігунів зустріли келихом вина.