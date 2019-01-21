Число погибших в результате взрыва и пожара на судах у Керченского пролива возросло до 11 человек, сообщает "Корреспондент".

"В Черном море горят два судна, погибли 11 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суда под флагом Танзании шли с Темрюка в Ливию со сжиженным газом на борту. В районе Керченского пролива, в 16 км от берега, на одном из них произошел взрыв. Чтобы спастись, люди прыгали в воду.

"На судне Candy находились 17 человек, на Maestro - 14. Экипажи состоят из граждан Индии и Турции. Нашли живыми 14 человек. Их разместят в больницах Керчи", - информировал ресурс.

Указано также, что возможной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при передаче топлива на другое судно.

Смотрите также видео пожара.