В Северной Корее нашли секретную базу баллистических ракет. Об этом говорится в докладе Beyond Parallel, проекта, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает "РБК-Украина".

База является одним из 20 незаявленных северокорейским правительством ракетных мест.

Согласно докладу, база, вероятно, не является частью переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, поскольку место не объявлено. Она, как сообщается, служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил.

Ранее мы писали о том, что Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету из Йемена.