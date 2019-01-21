В Северной Корее обнаружили секретную базу баллистических ракет [ Редактировать ]
В Северной Корее нашли секретную базу баллистических ракет. Об этом говорится в докладе Beyond Parallel, проекта, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает "РБК-Украина".
База является одним из 20 незаявленных северокорейским правительством ракетных мест.
Согласно докладу, база, вероятно, не является частью переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, поскольку место не объявлено. Она, как сообщается, служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил.
Ранее мы писали о том, что Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету из Йемена.
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