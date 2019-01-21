Ежегодно, 22 января, День Соборности Украины отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

Традиционно в День Соборности украинцы в честь праздника создают "живую цепь". В 1990 году почти полмиллиона человек взялись за руки и объединили Ивано-Франковск, Львов и Киев.

История праздника

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика, а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, - Западно-Украинская Народная Республика.

В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали договор. 22 января 1919 года это соглашение, вошедшее в историю как Акт злуки - акт объединения украинских земель, было обнародовано в Киеве на Софиевской площади.

Акт злуки

Тогда, на одной из главных площадей Киева прозвучали слова:

"Отныне сливаются в одно веками отделены друг от друга части Украины - Галичина, Буковина, Закарпатье и приднепровская Украина - в одну Большую Украину. Наполнились исконные мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства на добро и счастье украинского народа".

После торжественного провозглашения воссоединения на Софийской площади состоялся молебен, а затем - военный парад.

Официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы.