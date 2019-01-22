Муж Ксении Собчак избил соперника [ Редактировать ]
Известный российский актер Максим Виторган, муж телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого обвиняли в том, что он разрушил брак Собчак.
Об этом сообщают российские СМИ.
Максим Виторган и Константин Богомолов встретились в заведении "Гранд Кофемания" и завели разговор об искусстве.
Как сообщают очевидцы, беседа быстро нагрелась до стадии "пойдем выйдем". Мужчины вышли на улицу, а через несколько минут режиссер Богомолов вернулся с разбитым носом и в сопровождении охраны.
"Полицию вызывать не стали - Виторган, наверное, убедительно доказал преимущество системы Станиславского перед методом Тарковского", - сказано в сообщении.
Также мы писали, что Собчак готовится стать мамой во второй раз.
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