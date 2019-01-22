Смертник підірвав військову базу в Афганістані [ Редактировать ]
Понад 120 людей загинули внаслідок нападу "Талібану" на військову базу в Афганістані. Більшість жертв - працівники служби безпеки країни.
Смертник підірвав автомобіль поблизу брами військового об'єкта у провінції Вардак. Вибух знищив значну частину бази. Після цього троє озброєних нападників намагалися потрапити на її територію. Однак були ліквідовані військовими під час перестрілки.
Відповідальність за атаку на себе взяло угруповання "Талібан".
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