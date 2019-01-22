Умер знаменитый киноактер [ Редактировать ]
Во Франции умер легендарный актер Франсуа Перро, сообщает издание "Бизнес.Медиа".
Как стало известно артист умер 20 января, на 95 году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.
Актер театра и кино Франуса Перро родился 26 февраля 1924 года в Париже.
Свою творческую карьеру он начал в 1954 году. В кино он сыграл с такими знаменитыми звездами кино как Бельмондо и Ален Делон. Франсуа за свою жизнь сыграл сыграл в более 100 фильмов. Актер в 1990 году был номинирован на премию "Сезар".
Артист Франсуа Перро стал знаменитым благодаря ролям в таких французских фильмах, как "Труп моего врага", "Человек и его собака", "Авантюристы", "Я остаюсь!", "Троих нужно убрать", "Женщина моего друга", "Невинные с грязными руками" и "Набережная Орсе".
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