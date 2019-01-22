У Києві викрили два борделі [ Редактировать ]
Правоохоронці викрили два борделі в центрі столиці, - про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Інтимний" бізнес налагодила 32-річна тернопільчанка. У двох орендованих нею квартирах "працювали" 12 жінок. Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки. Організаторці загрожує до 7 років позбавлення волі.
"Клієнтів дівчатам підшукували так звані "диспетчери" через мережу інтернет, де було розміщено оголошення про надання послуг сексуального характеру. Останні - з'ясовували побажання клієнтів, повідомляли їх вартість та у подальшому відправляли їх у місця розпусти", - повідомив Олексій Гаврилюк, т.в.о. начальника сектору УБЗПТЛ ГУНП у м. Києві.
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