Забруднення повітря: Македонія встановила новий анти-рекорд [ Редактировать ]
Рівень забруднення повітря в Македонії перевищив норму вдесятеро. Через це зимові канікули школярів продовжили на три дні.
У Скоп'є плату за паркування підвищили вдвічі, щоб мешканці менше їздили на автомобілях. Людям поважного віку та із хронічними захворюваннями дозволили не виходити на роботу.
Рекордне забруднення почали фіксувати в розпал опалювального сезону - через використання вугілля та іншого твердого палива. Окрім того, у місті переважають старі автомобілі, їхні викиди небезпечні для довкілля.
"Ми намагаємося зупинити процес забруднення повітря. Уряд запровадив спеціальну програму та надав гроші, тому що викиди в атмосферу та вихлопні гази стали найбільшою проблемою у Македонії. Ми маємо звертатися саме до безпосередніх забруднювачів, ми повинні розібратися з ними", - зазначає Яні Макрадулі, заступник міністра захисту навколишнього середовища.
"Я думаю, головна проблема - погане планування простору. Високі будівлі перекривають надходження повітря", - переконаний Мілан Попович, місцевий житель.
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