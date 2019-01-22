В 2021 году со стартового комплекса №36 на базе ВВС США в штате Флорида частная комическая компания Blue Origin самого богатого человека планеты Джеффа Безоса планирует отправить в дебютный полет ракету-носитель тяжелого класса New Glenn. Анимационный ролик об этом опубликован в YouTube-канале компании.

Это двух- или трехступенчатая (в зависимости от задач) тяжелая орбитальная ракета 7 м в диаметре и от 82 до 95 м высотой, которую разрабатывают уже семь лет.

"New Glenn будет использоваться для оказания услуг коммерческим, гражданским и военным заказчикам по всему миру. С учетом того, что под 7-метровым головным обтекателем будет более чем в два раза больше места, чем на любой действующей ракете, и с наличием спаренных двигателей BE-3U на самой эффективной верхней ступени на рынке, New Glenn сможет выводить полный ассортимент спутников", - пишут в компании.

Сравнение с другими ракетами (нажмите, чтобы увеличить):

Иллюстрация: пресс-служба Blue Origin

Первая ступень, оснащенная семью двигателями BE-4, будет многоразового использования - как и Falcon 9 компании SpaceX. Создатели ракеты утверждают, что ускоритель можно будет использовать до 25 раз. Отработавшую ступень будут мягко опускать на плывущий (а не статичный) корабль.

Маршевая и вторая ступени работают на смеси жидкий метал/жидкий кислород, третья - на жидких водороде/кислороде. Тяги двигателей хватит, чтобы забросить на низкую опорную орбиту до 45 тонн груза, а на геопереходную - 13 тонн.

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