Пожар в Керченском проливе: надежды найти выживших больше нет [ Редактировать ]
Операция по поиску моряков с горящих судов в районе Керченского пролива переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти выживших больше нет. Об этом сообщает "Интерфакс".
"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - заявил представитель ведомства.
По его словам, пожар на судах все еще не потушен, горение продолжается. По последним данным, в результате пожара на двух судах погибли 10 человек, 12 спасены, судьба 10 неизвестна.
Предположительно, все погибшие - граждане Турции и Индии. Видео пожара смотрите по ссылке.
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