Операция по поиску моряков с горящих судов в районе Керченского пролива переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти выживших больше нет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - заявил представитель ведомства.

По его словам, пожар на судах все еще не потушен, горение продолжается. По последним данным, в результате пожара на двух судах погибли 10 человек, 12 спасены, судьба 10 неизвестна.

Предположительно, все погибшие - граждане Турции и Индии. Видео пожара смотрите по ссылке.