Ученые совершили шокирующее открытие в анатомии (видео) [ Редактировать ]
Немецкие ученые открыли кровеносные сосуды в костях человека. Об это сообщает журнал Nature Metabolism.
Путем экспериментов исследователи из Университета Дуйсбург-Эссена установили, что в костях мышей и человека находится множество кровеносных сосудов.
Ученые не ожидали, что в XXI веке можно будет найти подобную структуру, не описанную в учебниках.
Открытие произошло случайно. Иммунолог Матиас Гюнцер изучал флуоресцентно окрашенные клетки крови у мышей, когда заметил, как они проходят через твердую кость. Объяснения этому феномену в справочниках не нашлось. Тогда ученый решил выяснить причину самостоятельно.
Вместе с коллегами Гюнцер воспользовался веществом под названием этилциннамат, чтобы сделать кости мышей прозрачными. Затем, объединив флуоресцентную микроскопию с рентгеновской, специалисты обнаружили сотни маленьких сосудов, проходящих через кортикальный (внешний) слой.
Они определили, что в кости голени мышей содержится более тысячи таких сосудов. Через них проходит 80 процентов артериальной крови и 59 процентов венозной. Авторы назвали их транскортикальными сосудами (trans-cortical vessels).
А что же у других млекопитающих и главное у человека? При помощи магнитно-резонансной томографии исследователи просканировали ногу Матиаса Гюнцера.
На снимках ученые заметили в кости крошечные отверстия, как и у мышей, и посчитали их доказательством наличия транскортикальных сосудов у человека.
"Безумие, что еще остаются такие вещи, которых мы не знаем о человеческой анатомии", - прокомментировал неожиданное и даже шокирующее исследование автор открытия.
Напомним, что в 2018 Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американские ученые за метод лечения рака.
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