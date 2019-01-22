Немецкие ученые открыли кровеносные сосуды в костях человека. Об это сообщает журнал Nature Metabolism.

Путем экспериментов исследователи из Университета Дуйсбург-Эссена установили, что в костях мышей и человека находится множество кровеносных сосудов.

Ученые не ожидали, что в XXI веке можно будет найти подобную структуру, не описанную в учебниках.

Открытие произошло случайно. Иммунолог Матиас Гюнцер изучал флуоресцентно окрашенные клетки крови у мышей, когда заметил, как они проходят через твердую кость. Объяснения этому феномену в справочниках не нашлось. Тогда ученый решил выяснить причину самостоятельно.

Вместе с коллегами Гюнцер воспользовался веществом под названием этилциннамат, чтобы сделать кости мышей прозрачными. Затем, объединив флуоресцентную микроскопию с рентгеновской, специалисты обнаружили сотни маленьких сосудов, проходящих через кортикальный (внешний) слой.

Они определили, что в кости голени мышей содержится более тысячи таких сосудов. Через них проходит 80 процентов артериальной крови и 59 процентов венозной. Авторы назвали их транскортикальными сосудами (trans-cortical vessels).

А что же у других млекопитающих и главное у человека? При помощи магнитно-резонансной томографии исследователи просканировали ногу Матиаса Гюнцера.

На снимках ученые заметили в кости крошечные отверстия, как и у мышей, и посчитали их доказательством наличия транскортикальных сосудов у человека.

"Безумие, что еще остаются такие вещи, которых мы не знаем о человеческой анатомии", - прокомментировал неожиданное и даже шокирующее исследование автор открытия.

Напомним, что в 2018 Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американские ученые за метод лечения рака.