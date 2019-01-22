Tayanna снялась с Национального отбора на Евровидение [ Редактировать ]
Певица Tayanna, которая ранее вошла в число 16 полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019, приняла решение сняться с конкурса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Вчера вечером я приняла очень непростое, но осознанное для себя решение. Больше я не буду принимать участие в Национальном отборе на Евровидение. Верю, что так будет лучше для всех. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с уважением и пониманием", - написала певица.
Она также сообщила, что намерена сконцентрироваться на записи нового альбома и подготовке к сольному концерту. Шоу назначено на 9 марта в киевском клубе BelEtage.
Напомним, украинская делегация обнародовала список из 16 участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на песенный конкурс Евровидение 2019 года.
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