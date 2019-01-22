У Лос-Анджелесі готуються до церемонії "Оскар" [ Редактировать ]
Номінантів цьогорічної премії "Оскар" сьогодні оголосить Американська академія кінематографічних мистецтв.
Початок церемонії заплановано на 15:20 за Київським часом у Лос-Анджелесі. Транслюватимуть її на сайті "Оскара" і на сторінках кіноакадемії у соцмережах. Натомість вручатимуть Золоті статуетки 24 лютого у Голівуді.
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