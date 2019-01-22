Уплата налогов в Украине выросла [ Редактировать ]
В 2018 году граждане Украины уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на сумму 228 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как отметили в ГФС, этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1% или на 47,2 млрд грн.
В частности, в декабре прошлого года украинцы заплатили 24 млрд грн ЕСВ, что на 20,8%, или на 4,1 млрд грн превышает показатель декабря 2017 года.
Напомним, что в Украине существует категория людей, которая с помощью декларации об имуществе может вернуть часть уплаченного налога на доходы, это и называется налоговая скидка.
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