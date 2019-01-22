Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко вручил Звезду Героя Украины Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету. Церемония вручения высшей государственной награды состоялась на торжественном приеме по случаю Дня Соборности Украины, транслировавшемся в прямом эфире украинскими телеканалами.
"Ваше святейшество, позвольте обратиться к вам со словами большого уважения. Вы были, есть и остаетесь духовным лидером украинского народа, и поэтому я принял решение присвоить вам высокое звание Героя Украины. Я подчеркиваю, что ваша награда абсолютно заслужена. Подчеркиваю, потому в условиях, когда во время моей каденции звание Героев присвоено героям Небесной сотни и военным-героям, которые защищают украинскую землю, важность ваших поступков отнюдь не меньше, чем события на фронте ", - сказал Порошенко.
Он добавил, что Филарет всю жизнь самоотверженно служил Церкви и украинскому народу и во времена атеистического советского режима боролся за право людей верить в Бога, а во времена независимости приложил огромные усилия для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
"Потрясает ваш пример чрезвычайной жертвенности, с которой вы пришли 15 декабря на Объединительный собор в Софии Киевской. Вы доказали всему миру, что" там, где два украинца, там три гетмана "- это не о нас; что украинцы способны объединяться ", - подчеркнул президент.
Смотрите также историю и особенности праздника Дня Соборности.
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