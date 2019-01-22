Приготовить пельмени по силам каждому. Главное, чтобы тесто было тонким, а начинка - сочной. Для мясного фарша обычно используют мясо лопатки, задней части, но не вырезку. Ведь нужно, чтоб мясо было с жирком, а не сухим, тогда пельмени будут вкуснее. С луком важно не перестараться, иначе поменяется цвет фарша и появится горечь во вкусе, пишет "Сегодня".

Пельмени с мясной начинкой

Ингредиенты:

500 г муки

2 яйца

1 ст.л. растительного масла

200 мл воды

1 ч. л. соли

Для начинки:

500 г фарша

100 г лука

соль, перец

чеснок

Рецепт приготовления:

Перед началом приготовления муку надо просеять, чтобы не было комочков и чтобы тесто было более воздушным. В миску насыпаем горкой муку, делаем ямку, в центр кладем соль, масло, вбиваем яйца и потихоньку начинаем замешивать тесто. В процессе доливаем понемногу воды. Тесто будет готово, когда станет эластичным и не будет липнуть к рукам (кстати, этому способствует добавление масла). Этот процесс займет около 10-15 минут.

Потом желательно дать тесту немного постоять (тоже 10-15 минут), чтобы оно немного поднялось. За это время мы можем приготовить начинку - смешать мясной фарш с мелко нарубленным луком и специями.

Стол для раскатывания и скалку посыпаем мукой. Тесто надо раскатывать тонко, в отличие от теста на вареники. Лучше делать это небольшими партиями, иначе пока мы будем лепить первые пельмени, тесто для остальных успеет подсохнуть и заветриться. Дальше лепим либо полностью вручную, либо с помощью специальной формы.

Для первого варианта вырезаем кружки теста, кладем в центр каждого фарш, сперва "сшиваем" края между собой, как будто делая вареник, а потом соединяем уголки.

Для второго варианта нужно иметь специальную форму - старую, чугунную, в них пельмени лучше залепляются. Раскатываем два тонких листа теста. Один лист кладем на форму, слегка продавливаем в местах отверстий, кладем туда фарш, накрываем вторым листом и прокатываем скалкой.

Отвариваем пельмени в подсоленной кипящей воде, около 4-5 минут после того, как они всплыли.

Подаем со сметаной или с любым соусом на свой вкус.

Совет: Отварные пельмени можно запечь. Выкладываем их в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Заливаем сметаной, посыпаем мелко нарубленной зеленью, паприкой и/или красным перцем, тертым на мелкой терке сыром. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, пока не появится румяная корочка (около 15-20 минут).

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