Как приготовить вкусные домашние пельмени [ Редактировать ]
Приготовить пельмени по силам каждому. Главное, чтобы тесто было тонким, а начинка - сочной. Для мясного фарша обычно используют мясо лопатки, задней части, но не вырезку. Ведь нужно, чтоб мясо было с жирком, а не сухим, тогда пельмени будут вкуснее. С луком важно не перестараться, иначе поменяется цвет фарша и появится горечь во вкусе, пишет "Сегодня".
Пельмени с мясной начинкой
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 2 яйца
- 1 ст.л. растительного масла
- 200 мл воды
- 1 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г фарша
- 100 г лука
- соль, перец
- чеснок
Рецепт приготовления:
- Перед началом приготовления муку надо просеять, чтобы не было комочков и чтобы тесто было более воздушным. В миску насыпаем горкой муку, делаем ямку, в центр кладем соль, масло, вбиваем яйца и потихоньку начинаем замешивать тесто. В процессе доливаем понемногу воды. Тесто будет готово, когда станет эластичным и не будет липнуть к рукам (кстати, этому способствует добавление масла). Этот процесс займет около 10-15 минут.
- Потом желательно дать тесту немного постоять (тоже 10-15 минут), чтобы оно немного поднялось. За это время мы можем приготовить начинку - смешать мясной фарш с мелко нарубленным луком и специями.
- Стол для раскатывания и скалку посыпаем мукой. Тесто надо раскатывать тонко, в отличие от теста на вареники. Лучше делать это небольшими партиями, иначе пока мы будем лепить первые пельмени, тесто для остальных успеет подсохнуть и заветриться. Дальше лепим либо полностью вручную, либо с помощью специальной формы.
- Для первого варианта вырезаем кружки теста, кладем в центр каждого фарш, сперва "сшиваем" края между собой, как будто делая вареник, а потом соединяем уголки.
- Для второго варианта нужно иметь специальную форму - старую, чугунную, в них пельмени лучше залепляются. Раскатываем два тонких листа теста. Один лист кладем на форму, слегка продавливаем в местах отверстий, кладем туда фарш, накрываем вторым листом и прокатываем скалкой.
- Отвариваем пельмени в подсоленной кипящей воде, около 4-5 минут после того, как они всплыли.
- Подаем со сметаной или с любым соусом на свой вкус.
Совет: Отварные пельмени можно запечь. Выкладываем их в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Заливаем сметаной, посыпаем мелко нарубленной зеленью, паприкой и/или красным перцем, тертым на мелкой терке сыром. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, пока не появится румяная корочка (около 15-20 минут).
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