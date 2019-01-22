В ПАСЕ представят резолюцию по Азовскому морю [ Редактировать ]
В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Азовском море и Керченском проливе будет пункт с призывом к освобождению украинских военных моряков, захваченных в плен российскими силовиками 25 ноября. Об этом заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.
Чиновник перечислил основные моменты проекта резолюции ПАСЕ по конфликту в Азовском море, которая будет рассматриваться 24 января. Также в документе в очередной раз признает границы Украины по состоянию на февраль 2014 года. Кроме того, в проекте осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины.
Кроме того, осуждаются обыски украинских судов в Азовском море, что также приравнено к нарушению территориальной целостности. Вместе с тем в резолюции поддерживается предложение Европейского парламента о миссии ОБСЕ на всей территории Украины (включая Крым).
Ранее мы сообщали о том, что в ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море.
по теме
В ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море
В ПАСЕ решили провести срочные дебаты относительно ситуации в Азовском мореи Керченском проливе
Людмила Денисова встретится с российским омбудсменом
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела телефонный разговор с российским омбудсменом
Переговоры по газу с Россией: Климкин озвучил украинскую позицию
Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, отметил Климкин
США предоставят Украине новое оружие - бывший посол Джон Хербст
Вашингтон уже в ближайшее время может ввести новые санкции против России и предоставить Украине оружие
Украина разорвала 49 договоров с Россией - Павел Климкин
МИД Украины работает над подготовкой прекращения второго пакета соглашений с Россией