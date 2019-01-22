В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Азовском море и Керченском проливе будет пункт с призывом к освобождению украинских военных моряков, захваченных в плен российскими силовиками 25 ноября. Об этом заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.

Чиновник перечислил основные моменты проекта резолюции ПАСЕ по конфликту в Азовском море, которая будет рассматриваться 24 января. Также в документе в очередной раз признает границы Украины по состоянию на февраль 2014 года. Кроме того, в проекте осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины.

Кроме того, осуждаются обыски украинских судов в Азовском море, что также приравнено к нарушению территориальной целостности. Вместе с тем в резолюции поддерживается предложение Европейского парламента о миссии ОБСЕ на всей территории Украины (включая Крым).

Ранее мы сообщали о том, что в ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море.