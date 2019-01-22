Приметы на 23 января: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
23 января по народному календарю - день Григория Летоуказчика. В старину полагали, что какова будет погода на Григория, таким будет и лето. Именно поэтому существует так много народных примет о погоде, связанных с этим днем.
Кроме того, этот день считался началом подготовки к посевным работам. Крестьяне отправлялись в закрома, перебирали зерно, предназначенное для посадки. Самые хорошие хозяева делали это вручную: мелкое зерно шло на мельницу, для муки, крупное - в поле, на семена.
Приметы на 23 января:
- Какая погода на Григория - таким будет и лето.
- Сено в стогах покрывалось инеем - тепла мало будет.
- Южный ветер дует - будут грозы, особенно в начале лета.
- Деревья покрыты инеем - лето будет ясным.
- Много снега - много хлеба.
- Иней на столбах и на деревьях - к плохой рыбалке и неурожаю ржи.
- Если иней не проходит до вечера - ждите ненастья.
- Весь день солнечно и сухо - к засухе.
- Первая капель на Григория - лето будет теплым.
- Небо ясное, безоблачное - весна наступит рано.
- Снег идет сухой - и лето сухим будет. Снег мокрый - июнь, июль и август будут дождливыми.
- Тот, кто появился на свет в этот день, будет отличаться крепким и волевым характером.
- Счастливой приметой считается приготовить или отведать на Григория что-нибудь мясное - весь год здоровым быть.
- Нельзя выносить из дома мусор и золу, чтобы вместе с ненужным хламом случайно не выбросить свое счастье.
- Тот, кто в семье первым уснет 0 первым и умрет. Однако не стоит отчаиваться - произойдет это очень не скоро!
- Если трижды обойти стог сена против солнца - в этом году обязательно разбогатеешь! Для верности надо взять горсть сена из этого стога и принести его домой.
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