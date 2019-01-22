"Закон о так называемом переименовании Украинской православной церкви обжалован в Конституционном Суде Украины как нивелирующий религиозную свободу в стране. Соответствующее конституционное представление было поддержано 49 народными депутатами Украины, для которых, хоть они и из разных политических сил, объединяющим фактором стала недопустимость вмешательства государства в дела церкви", – рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, являющийся одним из уполномоченных представителей субъекта права в данном конституционном представлении.

Политик отметил, что принятый закон грубо нарушает нормы Конституции, гарантирующие право на свободу вероисповедания, дискриминирует по религиозному признаку миллионы украинских верующих, противоречит нормам международного права и является юридически безграмотным. Кроме того, он был принят парламентом с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

"К сожалению, это не первый антицерковный закон, принятый Верховной Радой Украины. И мы видим главных "вдохновителей-раскольников", которые в погоне за рейтингами замахнулись на святая святых – веру", – подчеркнул народный депутат.

По мнению парламентария, власть, пять лет проводившая бездарную и преступную антисоциальную политику, обанкротила своих граждан, залезла им в карман, а теперь готова залезть людям и в душу, указывая, в какую церковь ходить и как эта церковь должна называться. В любой демократической стране вмешательство государства в дела церкви, религии, вопросы вероисповедания стало бы причиной отставки чиновника, а у нас, увы, такое вмешательство становится частью предвыборной кампании, политическим лозунгом.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно отстаивает конституционные права граждан и добьется отмены этого антиконституционного и антинародного закона в Конституционном Суде Украины, призванном обеспечивать верховенство норм Основного Закона Украины", – подытожил Василий Нимченко.