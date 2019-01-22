Закон о так называемом переименовании УПЦ обжалован в конституционном суде Украины - Нимченко [ Редактировать ]
"Закон о так называемом переименовании Украинской православной церкви обжалован в Конституционном Суде Украины как нивелирующий религиозную свободу в стране. Соответствующее конституционное представление было поддержано 49 народными депутатами Украины, для которых, хоть они и из разных политических сил, объединяющим фактором стала недопустимость вмешательства государства в дела церкви", – рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, являющийся одним из уполномоченных представителей субъекта права в данном конституционном представлении.
Политик отметил, что принятый закон грубо нарушает нормы Конституции, гарантирующие право на свободу вероисповедания, дискриминирует по религиозному признаку миллионы украинских верующих, противоречит нормам международного права и является юридически безграмотным. Кроме того, он был принят парламентом с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.
"К сожалению, это не первый антицерковный закон, принятый Верховной Радой Украины. И мы видим главных "вдохновителей-раскольников", которые в погоне за рейтингами замахнулись на святая святых – веру", – подчеркнул народный депутат.
По мнению парламентария, власть, пять лет проводившая бездарную и преступную антисоциальную политику, обанкротила своих граждан, залезла им в карман, а теперь готова залезть людям и в душу, указывая, в какую церковь ходить и как эта церковь должна называться. В любой демократической стране вмешательство государства в дела церкви, религии, вопросы вероисповедания стало бы причиной отставки чиновника, а у нас, увы, такое вмешательство становится частью предвыборной кампании, политическим лозунгом.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно отстаивает конституционные права граждан и добьется отмены этого антиконституционного и антинародного закона в Конституционном Суде Украины, призванном обеспечивать верховенство норм Основного Закона Украины", – подытожил Василий Нимченко.
по теме
Депутати узаконили рейдерське захоплення майна Української Православної Церкви - Віктор Медведчук
Віктор Медведчук занепокоєний скандальними змінами до законів про релігійні організації
Рада дозволила радикалам захоплювати майно УПЦ
Прийнявши дискримінаційний щодо віруючих УПЦ закон, влада грубим чином порушила гарантоване Конституцією України право на свободу світогляду та віросповідання
Бойко: попытка разыграть церковные вопросы в предвыборной кампании - это путь к религиозному конфликту
Юрий Бойко акцентировал, что сейчас происходит наступление на каноническую Украинскую православную церковь
Незалежна українська церква має бути відокремлена від політики - Юрій Бойко
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко занепокоєний маніпуляціями навколо автокефалії
Томос для Украины: Варфоломей обратился к патриархам
Вселенский патриарх Варфоломей в письме к православным патриархам и архиепископам