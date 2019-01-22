Україна відзначає День Соборності [ Редактировать ]
Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Цьогорічна дата особлива. Ми святкуємо сторіччя від дня підписання акту Злуки, тобто возз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік.
У столиці урочистості з нагоди свята відбулися на Софійській площі. Участь у них узяли перші особи держави. Президент Петро Порошенко в своєму виступі, зокрема, зазначив - перша українська держава зазнала поразки через нездатність тодішніx політиків об'єднатися. Тож висловив сподівання, що такі прорахунки не повторяться.
"Для досягнення наших цілей нам потрібна берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. Всім має бути чітко зрозуміло - Україна є унітарна держава з одною державною мовою. Так записано в українській Конституції. Жодних федерацій і ніяких спеціальних статусів. Єдина, незалежна, соборна Україна", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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