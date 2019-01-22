Вже завтра на мешканців халепного будинку чекають нові випробування. В Україні засніжить і похолоднішає. Як повідомляє "Укргідрометцентр", активні атмосферні фронти з Балкан принесуть опади. До хуртовин варто готуватися на більшості території країни.

Втім, якщо рясні снігопади прогнозують у північних та центральних областях, то в південних обіцяють мокрий сніг, що переходитиме в дощ.

У зв'язку із прогнозованим погіршенням погодних умов мешканців великих міст, передусім Києва, - зокрема водіїв, - у поліції закликають утриматися від поїздок на власних авто.