В Україну йде атмосферний фронт з Балкан [ Редактировать ]
Вже завтра на мешканців халепного будинку чекають нові випробування. В Україні засніжить і похолоднішає. Як повідомляє "Укргідрометцентр", активні атмосферні фронти з Балкан принесуть опади. До хуртовин варто готуватися на більшості території країни.
Втім, якщо рясні снігопади прогнозують у північних та центральних областях, то в південних обіцяють мокрий сніг, що переходитиме в дощ.
У зв'язку із прогнозованим погіршенням погодних умов мешканців великих міст, передусім Києва, - зокрема водіїв, - у поліції закликають утриматися від поїздок на власних авто.
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