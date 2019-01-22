Боротьба до останнього. У Лос-Анджелесі кілька годин тому оголосили список номінантів на "Оскар" - і конкуренція цього року дуже жорстка. Мій колега Дмитро Анопченко слідкував за тим, як все відбувається, і готовий розповісти про всі несподіванки цьогорічної церемонії.

Отже, Дмитре, хто претенденти у головних номінаціях? І чим здивує "Оскар" цього року?

- Олексію, доброго ранку! Знаю, що це звучить дивно, адже у Києві день добігає кінця. Але тут, у США, ще ранок, а різниця у часі із Лос-Анджелесом взагалі величезна - 10 годин - тож за оголошенням номінатів на "Оскар" Америка слідкувала за ранковою кавою, а у місті, де традиційно проходитиме церемонія нагородження, взагалі було пів-на-шосту ранку і ведучі весь час жартували, що ніхто сьогодні не виспався - ані кіноакадеміки, ані самі актори, які вранці увімкнули телевізори, щоб в ефірі почути, чи є вони у переліку номінантів. Номінацій всього 24, але головна боротьба і головна увага - звісно до трьох. Перша - "найкраща актриса". І ось кого обрали кіноакадеміки: Яліца Апарісіо "Рома", Гленн Клоуз "Дружина", Олівія Колман "Фаворитка", Леді Гага "Народження зірки", Мелісса МакКарті "Чи зможете ви мені вибачити".

І хоча претенденток 5, кінокритики кажуть: боротьба насправді буде між двома. Гленн Клоуз та Леді Гагою.

Її роль у стрічці "The Star is born", де співачка практично грає саму себе, без прикрас, дуже сподобалася у штатах - тому великі шанси, що перший досвід Леді Гаги у кіно, обернеться і першим "Оскаром". Її партнер по фільму, Бредлі Купер - названий сьогодні у переліку номінантів за найкращу чоловічу роль. І теж є шанси. Його суперники - Рамі Малек, який вже має "Золотий глобус" (а це головна ознака, що і "Оскар" теж може бути у нього) - за роль Фредді Меркюьрі у стрічці "Богемська рапсодія", Крістіан Бейл - за картину "Влада", Уіллем Дефо - "Ван Гог" та Вігго Мортенмен - за "Зелену книгу".

У найпрестижнішій номінації - "краший фільм" - одразу 8 претендентів. Є там і згадана вже "Зірка народилася", і "Богемська рапсодія" і "Рома" знаменитого Альфонсо Куарона. У цього фільму та - несподівано - у стрічки Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" - найбільше номінацій на "Оскар", по десять.

Імена переможців назвуть 24 лютого. І що цікаво - це буде перша за багато років церемонія без ведучих. Їхні жарти над Трампом (а Голівуд здебільшого проти нього) змушували глядачів, які підтримуують президента, не дивитися й саму трансляцію, рейтинги падали. Тому цього року все буде максимально аполітично - тільки кіно.