На тлі позитивних новин українського літакобудування дивним може здатися повідомлення про відсутність опалення в одному з житлових будинків - ще й у столиці. Втім, це дійсно так: у квартирах однієї з київських багатоповерхівок тепла немає аж від початку опалювального сезону - тобто три місяці. А от платіжна система натомість працює ідеально - рахунки мешканцям надходять аж бігом. Тож, чи під'єднано будинок до тепломережі, чому люди мерзнуть та за що при цьому платять, з'ясовував Гліб Гаврилов.

У цьому київському будинку від початку опалювального сезону у квартирах досі немає тепла. Микола Олександрович, розповідає: цей сезон перший, коли доводиться жити у холоді. Аби у помешканнях потеплішало, куди тільки не звертався. Утім нагальної відповіді, у чому проблема і як її вирішити - не отримав.

"З жовтня місяця отоплення немає. Декілька раз звертався в ЖЕК, в нас есть при ЖЕКу диспетчерська служба, на яку дзвонив я декілька раз, на яку звонили сусіди, і тільки одне заявлєніє зареєстроване в ЖЕКу. І за цей період нічого не робилося в ЖЕКі", - жаліється Микола Цимбалюк, мешканець будинку.

Надворі -8, а щоб, у кімнатах підтримувати тепло, мешканці використовують усі можливі способи, проте у квартирах все одно холодно.

Останньою краплею стала чергова квитанція за тепло цього місяця. Отримавши її, чоловік звернувся до прокуратури із заявою. Надалі платити за тепло, поки воно не з'явиться у нього в квартирі - не буде. Сусіди його підтримують.

"Это же беспредел! У нас есть люди, которые из квартир уже не выходят, из постели не выходят, потому что им в постели теплее, Это же не метод, вот за прошлый месяц казалось якобы зима началась. Вот, пожалуйста, две двести одиннадцать, это же капец".

Працівники котельні, яка розташованої одразу біля під'їзду, неохоче відповідають на камеру. Свого імені інженер, так і не назвав. Запевняє: тепло у будинок він подає, а чому мешканці його не отримують - не знає.

"Ситуацию я вам уже говорил. Котельня работает в штатном режиме, график мы температурный диспетчерский выдерживаем".

У під'їздах батареї дійсно гріють, утім до помешкань тепло не доходить. У "Київтеплоенерго" зазначають - котельну перевіряли. Будь-які проблеми чи несправності зі своєї сторони - не виявили.

"На котельной по данному адресу вчера я лично там присутствовал, проведены были замеры по вытоку, по теплоносителю по выходу из котельной. Замеры в пределах согласно доведенного графика. Котельная работает в своих параметрах, замечаний по ней нету. Что касаемо разводни внутридомовых сетей, это вопрос балансосодержателя однозначно", - говорить В'ячеслав Карачун, заступник директора КП "Київтеплоенерго".

Держпідприємство "Наш дім" відповідає - тепло є. Але цього року воно подається слабше, ніж у минулі сезони.

А поки у холодних квартирах жителі будинку намагаються з'ясувати, чому майже під кінець зими їхні помешкання - досі без обігріву.