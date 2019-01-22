Если вам кажется, что дела важнее, и тратить время на разогрев еды не обязательно, узнайте, что думают по этому поводу врачи. По словам специалистов, еда, употребляемая холодной, может тормозить обмен веществ и вызывать ожирение, сообщает newsyou.info.

Специалисты составили список продуктов, которые лучше не есть холодными:

Мясо

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Многие едят мясо холодным после того, как оно было приготовлено накануне. Но эксперты в области питания утверждают: мясо, употребляемое холодным, замедляет и портит пищеварение - этот продукт и без того тяжел для желудка.

"Холодное блюдо, насыщенное белками животного происхождения, не сможет полностью перевариться в желудке, и будет отправлено в тонкий кишечник. Задача тонкого кишечника заключается в расщеплении углеводов, но она окажется невыполнимой, так как из холодной белковой пищи в тонкий кишечник поступают бактерии, препятствующие его нормальному функционированию".

Холодная вода

По словам Тархановой, лучше раз и навсегда отказаться от привычки запивать пищу холодной водой или другими холодными напитками. Особенно, если в еде содержится жир. Холодная жидкость в таком случае искусственно создает среду, в которой жир застывает. Это тормозит и нарушает здоровые процессы пищеварения.

Жирные блюда

В идеале после употребления жирных продуктов и блюд организму нужно давать отдых и устраивать что-то вроде разгрузочных дней. Но если отказаться от такой еды невозможно, ее лучше все же разогревать. Пища с весомым с содержанием жира, употребляемая в холодном виде, может стать причиной тяжести в желудке, сильны колик и кишечной непроходимости.

Супы

Конечно, есть специальные холодные летние супы. Но речь не о них. Традиционно в нашей кухне супы имеют жирную составляющую - мясо или масло. Чем наваристее такой суп, тем опаснее его есть не разогретым - по той же причине, что и жирные блюда, о которых речь шла выше.

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