У партії "Свобода" визначились з єдиним кандидатом у президенти. На з'їзді всеукраїнського об'єднання делегати одностайно проголосували за депутата львівської облради Руслана Кошулинського. Вже завтра він планує подати документи до Центральної виборчої комісії.

Під час виступу, Кошулинський заявив, що хоче запровадити обов'язкову перевірку на детекторі брехні кандидатів на виборні посади. Також, пропонує ухвалити закон про імпічмент та відкликання депутатів. Окрім цього він хоче позбавляти членів парламенту мандату за кнопкодавство чи прогули.

"Сьогодні ми представили нашому з'їзду программу докорінних перетворень, в яку ввійшли базові засадничі питання, які вкрай турбують українців - це перш за все відповіді на запитання як здобувати перемогу, як дати українцям справедливий мир. Я подолати олігархію як основу злиднів, війни і занепаду в Україні", - заявив Руслан Кошулинський, депутат Львівської облради.