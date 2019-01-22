Звести кінці з кінцями. Рада Європи шукає виходу з бюджетної кризи. Росія не платить внесків, оскільки її повноваженя урізали через агресію в Україні. Як Рада Європи планує поповнити казну? З'ясувала Ірина Іванова.

Пошук виходу з фінансової кризи - головний біль Ради Європи останніх двох років. Зараз цим питанням опікується Фінляндія - країна, що з листопада головує в організації. Прем'єр-міністр цієї країни під час виступу в ПАРЄ пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти вихід із ситуації. Однак закликав не забувати, з чого почалися фінансові проблеми.

"Незаконна анексія Криму. Це сталося абсолютно всупереч міжнародному праву, це було неправильно, і це саме та причина, чому ми опинилися в такій ситуації", - заявив Тімо Сойні, прем'єр-міністр Фінляндії.

Тепер Рада Європи розробляє варіанти виходу з фінансової кризи. Один із них - збільшити внески інших країн-членів. Від початку року організація перейшла в жорсткий режим економії.

"Ми вдалися до дуже жорстких заходів, на які наші співробітники погодилися. У нас уже тривалий час зберігався нульовий приріст. Два останніх роки зарплати повністю заморожені, йдеться також і про мою зарплату. Не думаю, що наш штат погодиться довше витримувати такі умови, ми стаємо неконкурентноспроможними", - заявив Турбйорн Ягланд, генеральний секретар Ради Європи.

Щорічний внесок Росії - 11% від загального бюджету. Проте втрата цих коштів не єдина проблема.

Через фінансовий шантаж з боку Росії Рада Європи недоотримала близько 60 мільйонів євро. У червні цього року, згідно зі статутом організації, країна-агресор може покинути цю інституцію.

Генсек наполягає, що такий варіант зашкодить захисту прав населення Росії. Однак за п'ять років РФ не виконала жодної резолюції, пов'язаної з Україною. Про це європейцям нагадали правозахисники, які провели в ПАРЄ конференцію, присвячену порушенням прав людини в Криму.

"Нам дуже важливо показувати, що, по-перше, взагалі немає ніякого прогресу з російського боку по виконанню тих попередніх резолюцій і закликів, які були до неї, і також інший заклик - це відкрити Крим для міжнародних організацій, таких як Рада Європи, ООН, ОБСЄ", - говорить Тетяна Печончик, представниця ГО "Центр інформації про права людини".

На тлі обговорення фінансових проблем і пошуків способу повернути Росію, ввечері в ПАРЄ обговорювали безкарність убивць російського адвоката Сергія Магнітського, який загинув у московському СІЗО.