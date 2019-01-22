Пожар в Керченском проливе: появилось новое видео [ Редактировать ]
Поисковая операция на месте ЧП с участием двух танкеров - "Канди" и "Маэстро", - которые загорелись в Черном море недалеко от Керченского пролива, приостановлена и продолжится утром.
В Росморречфлоте отметили, что на месте инцидента продолжается горение сжиженного природного газа, который перевозили суда, передает "Униан". Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Также Следком РФ опубликовал видео пожара на судах в Черном море:
Ранее мы сообщали о том, что судна задействованы в поставках газа.
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