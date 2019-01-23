Один із танкерів, що загорілись у Чорному морі два дні тому, перебував під санкціями США і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Рейтерс - із посиланням на власні джерела.

Санкції запровадили за транспортування палива до Сирії.

Тож, не маючи змоги завантажитись у порту танкери перекачували нафту просто у морі. Нагадаю, два дні тому два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. 14 людей загинули.