Пожежа у Чорному морі: танкер перебував під санкціями [ Редактировать ]
Один із танкерів, що загорілись у Чорному морі два дні тому, перебував під санкціями США і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Рейтерс - із посиланням на власні джерела.
Санкції запровадили за транспортування палива до Сирії.
Тож, не маючи змоги завантажитись у порту танкери перекачували нафту просто у морі. Нагадаю, два дні тому два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. 14 людей загинули.
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