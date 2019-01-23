Поки що ведмежа лише спить, їсть і бавиться

Берлінський зоопарк оприлюднив зворушливе відео - на ньому дитинча полярного ведмедя обіймається зі своєю мамою і вчиться ходити. Відвідувачам зоопарку малюка покажуть тільки навесні. Поки що ведмежа лише спить, їсть і бавиться. Його статі працівники звіринцю ще не визначили. Зможуть це зробити за кілька тижнів.

Доти маля у матері заберуть, щоб вона відпочила. Ведмедиця Тоня раніше вже втратила двох дитинчат. Нині до її двомісячного ведмежати співробітники звіринцю особливо уважні - адже смертність серед малят білих ведмедів досить висока.