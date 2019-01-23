Зоопарк Берліну порадував зворушливим відео [ Редактировать ]
Берлінський зоопарк оприлюднив зворушливе відео - на ньому дитинча полярного ведмедя обіймається зі своєю мамою і вчиться ходити. Відвідувачам зоопарку малюка покажуть тільки навесні. Поки що ведмежа лише спить, їсть і бавиться. Його статі працівники звіринцю ще не визначили. Зможуть це зробити за кілька тижнів.
Доти маля у матері заберуть, щоб вона відпочила. Ведмедиця Тоня раніше вже втратила двох дитинчат. Нині до її двомісячного ведмежати співробітники звіринцю особливо уважні - адже смертність серед малят білих ведмедів досить висока.
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