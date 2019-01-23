Петро Порошенко зустрінеться з головою МВФ [ Редактировать ]
Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з головою МВФ Крістін Лагард. Це анонсувало на своїй сторінці у Фейсбуці Міністерство фінансів України. На переговорах також буде очільниця відомства Оксана Маркарова.
Українська делегація презентуватиме звіт про економічний розвиток країни. Зустріч відбудеться на полях Міжнародного економічного форуму в Давосі, який розпочався напередодні.
по теме
Порошенко встретится с главой МВФ
Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с главой МВФ
Петро Порошенко прибув до Ізраїлю з офіційним візитом
Візит Петра Порошенка почався з відвідування резиденції його колеги - ізраїльського президента Реувена Рівліна. Глави держав обговорили питання співпраці, ситуацію на Близькому Сході та інцидент у Керченській протоці
В МВФ озвучили задания для Украины на 2019 год
Международный валютный фонд и Украина определили так называемые "маяки"
МВФ висловив незадоволення зростанням економіки України
Міжнародний Валютний Фонд - незадоволений слабким зростанням української економіки. Про це йдеться у повідомленні до тексту Меморандуму про співпрацю з Україною
Петро Порошенко анонсував нові кроки у торгівлі з Євросоюзом
Нові кроки в торгівлі з Євросоюзом анонсував Петро Порошенко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, заявив про посилення митної співпраці та адаптацію законодавства у сфері санітарних норм