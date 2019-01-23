Пожежа у Чорному морі: один з танкерів продовжує горіти [ Редактировать ]
Один із танкерів, що загорілись у Чорному морі два дні тому, перебував під санкціями США і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Рейтерс із посиланням на власні джерела.
Санкції запровадили за транспортування палива до Сирії. Тож, не маючи змоги завантажитись у порту - танкери перекачували нафту просто у морі.
Нагадаю, два дні тому два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки. 10 людей загинули, 12 врятували, доля ще десятьох - невідома. Пожежу на облавку одного з танкерів не вдається загасити й досі.
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Пожежа у Чорному морі: танкер перебував під санкціями
Один із танкерів, що загорілись у Чорному морі два дні тому, перебував під санкціями США і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Рейтерс - із посиланням на власні джерела
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