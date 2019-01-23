Грип в Україні: столичні школи припиняються навчання [ Редактировать ]
У Києві зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання. Через це в різних районах міста - зупинили навчання вже у 25 школах. У решті навчальних закладів - за ситуацією стежать.
Протягом третього тижня року зареєстровано понад 14 тисяч хворих, із них більше половини діти. У кількох столичних школах після канікул - зафіксовані випадки захворювання дітей на кір.
Батьків закликають - вакцинувати школярів. Адже більшість недужих не мають щеплень. У КМДА заспокоюють - це ще не епідемія, нинішні показники нижчі від епідпорога на 40 відсотків.
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