У Києві зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання. Через це в різних районах міста - зупинили навчання вже у 25 школах. У решті навчальних закладів - за ситуацією стежать.

Протягом третього тижня року зареєстровано понад 14 тисяч хворих, із них більше половини діти. У кількох столичних школах після канікул - зафіксовані випадки захворювання дітей на кір.

Батьків закликають - вакцинувати школярів. Адже більшість недужих не мають щеплень. У КМДА заспокоюють - це ще не епідемія, нинішні показники нижчі від епідпорога на 40 відсотків.