У квартирах однієї з київських багатоповерхівок тепла немає ще від початку опалювального сезону

У квартирах однієї з київських багатоповерхівок тепла немає ще від початку опалювального сезону тобто три місяці. А от рахунки мешканцям надходять справно. Чому люди мерзнуть і за що при цьому платять, з'ясовував Гліб Гаврилов.

У цьому київському будинку від початку опалювального сезону у квартирах досі немає тепла. Микола Олександрович, розповідає - цей сезон перший, коли доводиться жити у холоді. Аби у помешканнях потеплішало, куди тільки не звертався. Утім нагальної відповіді, у чому проблема і як її вирішити - не отримав.

"З жовтня місяця опалення немає. Декілька раз звертався в ЖЕК, в нас є при ЖЕКу диспетчерська служба на яку дзвонив я декілька раз, на яку дзвонили сусіди, і тільки одне заявлєніє зареєстроване в ЖЕКу. І за цей період нічого не робилося в ЖЕКі", - говорить Микола Цимбалюк, мешканець будинку.

Надворі -8, а щоб, у кімнатах підтримувати тепло, мешканці використовують усі можливі способи, проте у квартирах все одно холодно.

Останньою краплею стала чергова квитанція за тепло цього місяця. Отримавши її, чоловік звернувся до прокуратури із заявою.

"Это же беспредел, у нас есть люди, которые из квартир уже не выходят, из постели не выходят, потому что им в постели теплее, а вот за прошлый месяц, оказалось якобы зима началась. Вот, пожалуй ста, две двести одиннадцать, это же капец".

Працівники котельні, яка розташованої одразу біля під'їзду, неохоче відповідають на камеру. Свого імені інженер, так і не назвав. Запевняє, тепло у будинок він подає, а чому мешканці його не отримують - не знає.

У під'їздах батареї дійсно гріють, утім до помешкань тепло не доходить. У Київтеплоенерго зазначають - котельну перевіряли. Будь-які проблеми чи несправності зі своєї сторони не виявили.

"Я лично там присутствовал, проведены были замеры по вытоку, по теплоносителю по выходу из котельной. Замеры в пределах согласно доведенного графика. Котельная работает в своих параметрах, замечаний по ней нету. Что касаемо разводни внутридомовых сетей, это вопрос балансосодержателя однозначно", - говорить В'ячеслав Карачун, заступник директора КП "Київтеплоенерго".

Держпідприємство "Наш Дім" відповідає - тепло є. Але цього року воно подається слабше, ніж у минулі сезони.

А поки у холодних квартирах жителі будинку намагаються з'ясувати, чому майже під кінець зими їхні помешкання - досі без обігріву.