Схід США накрило рекордними морозами [ Редактировать ]
Рекордні морози скували Америку. На північному сході зокрема, у штатах Вермонт і Нью-Йорк - стовпчики термометра опустилися до мінус сорока.
Холоди прийшли на зміну снігопадам - усі вихідні на півночі США мели хуртовини. Через негоду в аеропортах Нью-Йорка затримали сотні авіарейсів.
А мешканці Бостона досі розчищають подвір'я. Частково замерз навіть Ніагарський водоспад. Кадрами казкового пейзажу користувачі ділилися в соцмережах. За прогнозами синоптиків, морози у США лютуватимуть іще два тижні.
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