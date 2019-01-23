За прогнозами синоптиків, морози у США лютуватимуть іще два тижні

Рекордні морози скували Америку. На північному сході зокрема, у штатах Вермонт і Нью-Йорк - стовпчики термометра опустилися до мінус сорока.

Холоди прийшли на зміну снігопадам - усі вихідні на півночі США мели хуртовини. Через негоду в аеропортах Нью-Йорка затримали сотні авіарейсів.

А мешканці Бостона досі розчищають подвір'я. Частково замерз навіть Ніагарський водоспад. Кадрами казкового пейзажу користувачі ділилися в соцмережах. За прогнозами синоптиків, морози у США лютуватимуть іще два тижні.