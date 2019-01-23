В сети появились фото BMW X3 M. Снимки сделаны с одного из экранов комплекса iDrive. Об этом сообщает Carscoops.

Судя по фото, версия М будет отличаться от BMW X3 крупными воздухозаборниками и большей аэродинамичностью.

Впервые BMW X3 M в живую увидели еще осенью 2018 тогда компания представила только прототип.

Сообщается, что новинка получит трехлитровый двигатель S58 с двумя турбинами мощностью 456 лошадиных сил.

Ранее Hyundai представила шагающий автомобиль-спасатель.