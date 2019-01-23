В сеть слили фото серийного BMW X3 M [ Редактировать ]
В сети появились фото BMW X3 M. Снимки сделаны с одного из экранов комплекса iDrive. Об этом сообщает Carscoops.
Судя по фото, версия М будет отличаться от BMW X3 крупными воздухозаборниками и большей аэродинамичностью.
Впервые BMW X3 M в живую увидели еще осенью 2018 тогда компания представила только прототип.
Сообщается, что новинка получит трехлитровый двигатель S58 с двумя турбинами мощностью 456 лошадиных сил.
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