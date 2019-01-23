В районе поиска пропавшего самолета с футболистом Эмилиано Салой в Ла-Манше найдены различные обломки и предметы, сообщил главный специалист по летным исследованиям Нормандских островов Джон Фицджеральд в эфире Sky Sports.

"Поисковый самолет обнаружил различные обломки и направил спасательную шлюпку и рыбацкую лодку к месту поисков. Подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого металла. Вот информация, которую я только что получил", - сообщил Фитцджеральд.

Сообщается, что обломки воздушного судна обнаружила полиция Гернси.

Напомним, что самолет пропал с радаров авиадиспетчеров. Поисково-спасательная операция началась ночью рядом с Нормандскими островами. Утром ее возобновили.