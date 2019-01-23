Исчезновение футболиста: найдены обломки самолета [ Редактировать ]
В районе поиска пропавшего самолета с футболистом Эмилиано Салой в Ла-Манше найдены различные обломки и предметы, сообщил главный специалист по летным исследованиям Нормандских островов Джон Фицджеральд в эфире Sky Sports.
"Поисковый самолет обнаружил различные обломки и направил спасательную шлюпку и рыбацкую лодку к месту поисков. Подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого металла. Вот информация, которую я только что получил", - сообщил Фитцджеральд.
Сообщается, что обломки воздушного судна обнаружила полиция Гернси.
Напомним, что самолет пропал с радаров авиадиспетчеров. Поисково-спасательная операция началась ночью рядом с Нормандскими островами. Утром ее возобновили.
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