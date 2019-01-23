У Меган Маркл нашелся защитник [ Редактировать ]
Главный редактор американского модного журнала Vogue Анна Винтур высказала свое мнение о жене принца Гарри Меган Маркл. Ее интервью в рамках сюжета "Спросите Анну", в котором незнакомцы задают Винтур интересующие их вопросы, опубликовано на YouTube-аккаунте Vogue.
"Я где-то читала, что некоторые члены королевской семьи разочарованы тем, что она [Меган Маркл] просыпается так рано, в пять утра", - начала Анна Винтур. "Она обычная калифорнийская девчонка: встает рано, идет на йогу и медитирует. Еще и кучу текстовых сообщений пишет. А они что думали, что она будет письма с голубями отправлять?" - пошутила редактор, добавив, что считает герцогиню потрясающей.
Также модный эксперт высказалась о платье, которое Меган Маркл надела на свадьбу с принцем Гарри. "Ее свадьбу смотрел весь мир, и я считаю, что она выбрала идеальное платье. Оно было утонченным, элегантным, и его сшил дизайнер английского происхождения, работающий на французский модный дом. Это было своего рода посылом "Да, я не отсюда, но я своя"", - заметила Винтур.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл проговорилась о дате родов.
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