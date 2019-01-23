Некоторым людям всю жизнь сопутствует удача. Чтобы они не делали, у них все получается. Все это связано с тем, что у них особая защита от высших сил, пишет zerkalo.

Астрологи утверждают, что под особой защитой высших сил только 3 знака. Как правило, об этих людях говорят, что они под крылом особого ангела-хранителя.

Настоящими баловнями и любимчиками фортуны являются Близнецы! У них все всегда получается легко и просто, а окружающим только и остается, что удивляться их неподдельному везению.

А весь фокус в том, что они умеют появиться "в нужном месте в нужное время".

Близнецы практически всегда привлекают к себе внимание, а высшие силы помогают в том, чтобы подходящие люди их заметили. В окружении этого знака всегда много друзей. Они готовы прийти на помощь в любую минуту. Именно поэтому все свои проблемы и трудности они решают за короткое время без особых усилий.

Все представители знака Девы особенно трудолюбивы, порядочны, у них не отъемное желание следовать за правилами.

Вероятно, по этой причине им можно полагаться на особую благодарность. Кроме этого, у них хорошо развито шестое чувство (интуиция). Благодаря этому Девы часто избегают щекотливых и конфликтных ситуаций.

А также судьба оберегает их от серьезных и страшных жизненных обстоятельств. Но они и сами обладают сильной волей к жизни и свершениям.

Самым позитивным знаком зодиака является Стрелец! Вот ему и правда удача улыбается почти каждый день.

Чтобы осуществить любую свою мечту, ему вообще не стоит прилагать максимум усилий - и без этого все сложится, как надо. Ему всегда помогут родные и знакомые, в возникшей проблеме или конфликтной ситуации.

В душе Стрелец - маленький ребенок, который всегда ждет подарок или сюрприз. Высшие силы удовлетворяют его желание!

Представители этого знака всегда смотрят на мир положительно, а тот отвечает им взаимностью.

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