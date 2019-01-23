В аэропорту "Борисполь" самолет не смог приземлиться из-за снега [ Редактировать ]
В среду, 23 января, из-за сильного снегопада в аэропорту "Борисполь" не мог приземлиться аэробус А330 Turkish Airlines.
Об этом сообщается в Telegram-канале сообщества dtp kiev info.
Отмечается, что лайнер кружил над аэропортом более часа, вырабатывая топливо. В результате самолету удалось сесть в 10:35 с почти полуторачасовым опозданием.
Ранее в киевских аэропортах заявляли, что пока справляются с обрушившимся на столицу снегопадом – полосы расчищены и обработаны реагентом, а самолеты взлетают и приземляются согласно расписанию. Об этом сообщили в Международном аэропорту "Борисполь" и подтвердили в "Жулянах".
Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат движение транспорта.
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