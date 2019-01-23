Приметы на 24 января: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Фото: приметы на 24 января
В народном календаре 24 января - день Федосея-Весняка. По погоде в этот день предсказывали весну, примечали, чего ждать от сева, каким будет урожай.
Приметы на 24 января
- 24 января выдался теплый денек – весна скоро придет и принесет много дождей.
- Сильная оттепель – весна загостится на земле надолго. В старину говорили, что «хилая зима – живучая», то есть, зимняя оттепель затянется надолго. Еще одна поговорка на эту тему: "Если в январе март, то и в марте января жди".
- Если на Федосея морозно – яровые не скоро придется сеять. К тому же, это дело затянется дольше обычного!
- Сильная стужа в этот день – нечисть куролесит. Во время Святок ее всю из домов и прочих мест повыгоняли, к людям не пускают, вот и отыгрывается она морозами.
- Снег с утра – особо жестокие, трескучие морозы начнутся с вечера и пройдут не скоро.
- Эхо далеко слышно в лесу – к сильному морозу.
- Овцы громко блеют и сбиваются всем стадом в угол – погода испортится.
- Овцы между собой дерутся – к ветреной погоде.
- Мокрая шерсть у овец – к дождливому году.
- Корова не хочет выходить во двор – скоро будет снежная буря, а если корова трясет ногами – к холодам.
- Сосульки на крышах – к теплому февралю.
- Верили, что если прокатить по всему селу колесо, скоро придет тепло.
- Собака скулит на Федосея – глава семьи захворает.
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