В народном календаре 24 января - день Федосея-Весняка. По погоде в этот день предсказывали весну, примечали, чего ждать от сева, каким будет урожай.

Приметы на 24 января

24 января выдался теплый денек – весна скоро придет и принесет много дождей.

Сильная оттепель – весна загостится на земле надолго. В старину говорили, что «хилая зима – живучая», то есть, зимняя оттепель затянется надолго. Еще одна поговорка на эту тему: "Если в январе март, то и в марте января жди".

Если на Федосея морозно – яровые не скоро придется сеять. К тому же, это дело затянется дольше обычного!

Сильная стужа в этот день – нечисть куролесит. Во время Святок ее всю из домов и прочих мест повыгоняли, к людям не пускают, вот и отыгрывается она морозами.

Снег с утра – особо жестокие, трескучие морозы начнутся с вечера и пройдут не скоро.

Эхо далеко слышно в лесу – к сильному морозу.

Овцы громко блеют и сбиваются всем стадом в угол – погода испортится.

Овцы между собой дерутся – к ветреной погоде.

Мокрая шерсть у овец – к дождливому году.

Корова не хочет выходить во двор – скоро будет снежная буря, а если корова трясет ногами – к холодам.

Сосульки на крышах – к теплому февралю.

Верили, что если прокатить по всему селу колесо, скоро придет тепло.

Собака скулит на Федосея – глава семьи захворает.

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