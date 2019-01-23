Во Львове госпитализировали мужчину с диагнозом малярия, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Отмечается, что ранее мужчина отдыхал на Филиппинах, где мог заразиться.

"Второй заболевший госпитализирован с диагнозом малярия. Находился на Филиппинах на отдыхе. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

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