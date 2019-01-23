Владельцев машин на иностранной регистрации, которые не решат вопрос с легализацией транспортного средства до 24 мая 2019 года, ждут серьезные проблемы. После этой даты будут аннулированы льготные штрафы за нарушение таможенных правил и вступят в силу более жесткие санкции, пишет издание "Факты".

Так, превышение срока временного ввоза или транзита автомобиля с иностранной регистрацией (до 15 суток) на один день обойдется в 170 грн, а за три дня - уже 850 грн. Если этот срок превышен от 10 до 20 дней, то владельца "евробляхи" оштрафуют уже на 8500 грн, а если на месяц, то за этим последует либо штраф в размере 170 тысяч гривен или же конфискация автомобиля - по решению суда.

Кстати, нарушителей таможенных правил не будет выпускать с территории Украины до уплаты штрафов. Протоколы начнут отправлять автовладельцам уже через три дня после просрочки.

Ранее мы сообщали о том, что Украина заработала на "евробляхах" рекордную сумму.