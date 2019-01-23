В течение прошлой недели, с 14 по 20 января, в Украине зарегистрировано шесть летальных случаев от гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Как отмечается, всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 25 смертей вследствие гриппа, в том числе, четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Кроме того, сообщается, что в течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели 191 953 человека, 53,8% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно; в целом интенсивный показатель заболеваемости составил 498,6 на 100 тыс. населения.

Эпидемические пороги превышены в пяти областях: Черниговской (на 52%), Житомирской (на 19,9%), Киевской (на 2,2%), Сумской (на 1,8%) и Одесской (на 1,6%). В целом по Украине заболеваемость на 3,9% меньше эпидемического порога.

Сообщается, что по результатам лабораторного обследования методом ПЦР 229 образцов материалов в 46,3% получены положительные на грипп результаты, в циркуляции преобладают вирусы гриппа типа A.

Ранее сообщалось, на карантин закрываются многие школы.