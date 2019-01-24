В результаті пожежі на суднах "Маестро" і "Кенді" в Чорному морі загинули шестеро громадян Індії, - про це повідомили в МЗС країни.

У зовнішньополітичному відомстві Туреччини заявили про щонайменше 4 загиблих своїх громадян. Загалом на кораблях було 32 людини, 12 з них вдалося врятувати. Самі танкери горять і досі.

Раніше повідомляли, що загалом на них до початку пожежі було близько 4,5 тисячі тонни зрідженого газу. Через це пожежу досі не можуть загасити.

Нагадаємо, зайнялися танкери 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше.