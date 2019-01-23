З Донецького звіринця врятували хижих звірів [ Редактировать ]
У центрі реабілітації хижаків, що у Василівці Запорізької області, - рятують тварин із Покровського звіринця з Донеччини. Звідти днями привезли шістьох ведмедів та чотирьох левів. Однак одного представника родини котячих врятувати не вдалося.
Якої допомоги потребують хижаки та чому були змушені переїхати - з'ясовували наші кореспонденти.
"Состояние животного крайне плачевное: организм сейчас очень обезвоженный. Скорее всего, это просто недостаток еды".
Цей лев - зовсім не схожий на "царя звірів". Дивитись на нього просто боляче. Тіло хижака - у кривавих ранах, він насилу ходить.
"Каждое из животных, которое там жили, они все жили отдельно, все жили в клетках по 1,5 -2 квадратных метров. Поэтому, друг другу травмы они не наносили. Но каждый был изолирован совершенно так, в скромном объеме. Поэтому, даже для того, чтобы развернуться, для этого приходилось нанести себе травму", - говорить Олександр Пилишенко, власник центру реабілітації хижих тварин у Василівці.
Тільки-но тварину випускають у новозбудований павільйон - вона жадібно припадає до води та їжі.
Таких змучених тварин у Василівському реабілітаційному центрі, де мешкає з півсотні хижаків, ще не бачили. Тут вони з'явились після скандалу із приватним звіринцем у Покровську. На сполох забили зоозахисники, які дізнались про нестерпні умови життя звірів. Власник тоді все заперечував.
"Вот она, 15 марта 5 пять лет, как она у меня. Видите, упитанный, мордатый, как должно быть. А не то, что "кожа да кости", с голоду сдох и лежит".
Утім, подібні аргументи не вплинули на зоозахисників. Вони домоглися, аби тварин тимчасово вилучили. Допоки у Покровську для них не створять належних умов. Тим часом у Василівському звіринці - своє завдання:
"В первую очередь - оказать медицинскую помощь. Конечно же - откормить", - зазначив Олександр Пилишенко, власник центру реабілітації хижих тварин у Василівці.
До Василівки тварин привезли тимчасово, - каже Олександр Пилишенко. Як довго вони тут пробудуть - невідомо. Тож леви та ведмеді освоюють нові просторі вольєри. А ще - радіють сусідам. Дехто навіть від того - витанцьовує.
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