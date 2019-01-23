В Україні стартує новий етап реформи децентралізації. Сьогодні, на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман окреслив його головні завдання та напрямки. Детальніше розкаже Ольга Теребинська.

Завершити формування громад, передати повноваження на місця та підвищити компетентність місцевих службовців. Ось деякі з основних напрямків нового етапу децентралізації. І усі ці зміни мають бути закріплені в Конституції, вважає прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Вся мапа України буде виглядати як ефективні самодостатні і спроможні громади. це буде означати, що в кожній такій громаді є можливість виконувати ті завдання, які перед ними ставлять люди, котрі їх обирають - і це є завдання. Сьогодні ми вперше з 2014 року оновлюємо план дій", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

За цих п'ять років в Україні сформовано 876 спроможних громад. Місцеві бюджети зросли до майже 234 мільярдів гривень, а у власність громад передано півтора мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. За словами прем'єра, зараз необхідно закріпити те, що вже напрацьовано і почати новий етап, аби забезпечити незворотність реформи.

"Я сказав про те, що ця реформа успішна. Я думаю, що мільйони людей сьогодні можуть зі мною погодитись, оскільки бачать на власні очі в своїх громадах - нові міста, нові дороги, нові місця загального користування, парки, сквери, нові садочки, школи, поліклініки, автобуси, тролейбуси - фактично все те, що формує якість нашого життя", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Обговорювали на засіданні і угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Нагадаю, перемовини йшли протягом кількох років, а в понеділок - Ізраїль став 46-ю державою, з якою Україна має тісні торговельні зв'язки.

"Український екземпляр - це 1326 сторінок, але Верховна Рада повинна підтримати ратифікацію цієї угоди .За неповних три роки обсяг двосторонньої торгівлі між Україною і Ізраїлем перевищив 2 мільярди доларів. Ми експортуємо більше, ніж імпортуємо. Додаткове сальдо - не менше 300 мільйонів доларів", - підкреслив Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку.

Гройсман доручив віце-прем'єру сформувати групи фахівців, які проведуть у регіонах зустрічі з бізнесом, аби розповісти про нові експортні можливості. На черзі, за словами очільника уряду - Туреччина. Політичні домовленості про зону вільної торгівлі - вже є. Залишилось технічно допрацювати це питання, - додав прем'єр.