У ПАРЄ закликають надати статус військовополонених українським морякам [ Редактировать ]
Надати статус військовополонених українським морякам закликають у ПАРЄ. Завтра асамблея розглядатиме відповідну резолюцію.
З подробицями зі Страсбурга - Ірина Іванова.
Визнати напад росіян на українські кораблі військовим конфліктом, а затриманих моряків - військовополоненими. Таку поправку до резолюції про загострення на Азові внесла українська делегація.
Сьогодні в ПАРЄ знову говорили про політику Москви. Правозахисники показали фільм про українських політв'язнів, а потім під час круглого столу говорили про ситуацію із захопленням українських моряків у листопАаді. Спеціально для участі в цих заходах у Страсбург прибули рідні військовополонених.
"Ми приїхали сьогодні до вас, звернутися до вас, щоб завтра, та резолюція, яка буде внесена на голосування - щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати", - закликав Віктор Сорока, батько пораненого військовополоненого Василя Сороки.
Статус військовополонених, щонайменше, дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам. Зараз ними опікується група з 30 адвокатів, її керівник - відомий російський правозахисник Микола Полозов.
"Нужно назвать вещи своими именами: военнопленных - военнопленными, вооруженный конфликт - вооруженным конфликтом, Россию - страной агрессором. Вопросы освобождения лежат не в юридической плоскости, а только в политической, и все зависит от одного человека", - наголосив Микола Полозов, адвокат.
Резолюцію про ескалацію на Азові розглядатимуть в сесійній залі завтра вранці.
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