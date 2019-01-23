Надати статус військовополонених українським морякам закликають у ПАРЄ. Завтра асамблея розглядатиме відповідну резолюцію.

З подробицями зі Страсбурга - Ірина Іванова.

Визнати напад росіян на українські кораблі військовим конфліктом, а затриманих моряків - військовополоненими. Таку поправку до резолюції про загострення на Азові внесла українська делегація.

Сьогодні в ПАРЄ знову говорили про політику Москви. Правозахисники показали фільм про українських політв'язнів, а потім під час круглого столу говорили про ситуацію із захопленням українських моряків у листопАаді. Спеціально для участі в цих заходах у Страсбург прибули рідні військовополонених.

"Ми приїхали сьогодні до вас, звернутися до вас, щоб завтра, та резолюція, яка буде внесена на голосування - щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати", - закликав Віктор Сорока, батько пораненого військовополоненого Василя Сороки.

Статус військовополонених, щонайменше, дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам. Зараз ними опікується група з 30 адвокатів, її керівник - відомий російський правозахисник Микола Полозов.

"Нужно назвать вещи своими именами: военнопленных - военнопленными, вооруженный конфликт - вооруженным конфликтом, Россию - страной агрессором. Вопросы освобождения лежат не в юридической плоскости, а только в политической, и все зависит от одного человека", - наголосив Микола Полозов, адвокат.

Резолюцію про ескалацію на Азові розглядатимуть в сесійній залі завтра вранці.